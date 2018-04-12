В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на руке
Илья Шевень в последний раз выходил на связь 22 марта, его видели в районе улицы Красина, с тех пор о мужчине нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Илья Шевень в последний раз выходил на связь 22 марта, его видели в районе улицы Красина, с тех пор о мужчине нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на руке, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».
Илью Шевеня в последний раз видели 22 марта 2018 года на ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска, с тех пор о мужчине нет никакой информации.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза
Был одет: черная вязаная шапка,
Особые приметы: шрам на шее, на левой руке между указательным и большим пальцем татуировка в виде буквы «И».
Если вам
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