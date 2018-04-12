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13:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на руке

Илья Шевень в последний раз выходил на связь 22 марта, его видели в районе улицы Красина, с тех пор о мужчине нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на руке, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

Илью Шевеня в последний раз видели 22 марта 2018 года на ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска, с тех пор о мужчине нет никакой информации.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.

Был одет: черная вязаная шапка, темно-серый пуховик с капюшоном, светлая олимпийка, черные джинсы.

Особые приметы: шрам на шее, на левой руке между указательным и большим пальцем татуировка в виде буквы «И».

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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