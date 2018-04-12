В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на руке, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

Илью Шевеня в последний раз видели 22 марта 2018 года на ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска, с тех пор о мужчине нет никакой информации.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.

Был одет: черная вязаная шапка, темно-серый пуховик с капюшоном, светлая олимпийка, черные джинсы.

Особые приметы: шрам на шее, на левой руке между указательным и большим пальцем татуировка в виде буквы «И».