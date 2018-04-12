В пригороде Челябинска полностью исчезла вода

Станция Смолино — поселок, расположенный на берегу Шершневского водохранилища, на границе большого города. Многие челябинцы перебираются в деревенскую тишину и на воздух. В поселке есть газ, за околицей крайних улиц начинается лес. Но из колодцев и скважин вдруг ушла вода!

— Первые сигналы пошли еще прошлой осенью. Соседи из домов на пригорках стали жаловаться на перебои: насосы не прокачивают воду, она течет из кранов тонкой струйкой. Хорошо, тогда «огородная жизнь» уже закончилась, и ежедневного обильного полива не требовалось. Зимой вода покинула еще часть улиц. А вчера опустел наш колодец, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск жительница Смолино Ольга Захарова.

С КОЛОНКАМИ НАПРЯЖЕНКА.

У Захаровых на большом участке стоит два дома, баня, есть большой огород. И жизнь большой семьи питает вода из скважины: работы глубинного насоса хватало на две стиральные машины, две душевых кабины и пр. Вторые сутки они живут на бутилированной воде, из магазина.

Три колонки в поселке, по словам Ольги Захаровой, не работают. Одна срезана полностью, у двух нет ручек для накачки воды.

НАСОС В ПОСЕЛКЕ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО.

— Об отсутствии воды в колодцах станции Смолино слышу первый раз: скважина, питающая поселок, работает в нормальном режиме. Думаю, это локальная проблема. Колонка срезана потому, что местный житель снес ее автомобилем. Будем восстанавливать. Еще две колонки не работают потому, что жители не хотят заключать договоры с управляющей компанией на их обслуживание. Говорят, что у них собственные скважины, и им не нужны лишние траты, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск специалист по благоустройству администрации Саргазинского сельского поселения Вячеслав Новгородцев.

ВСЕ ИЗ-ЗА МЕРЗЛОЙ ЗЕМЛИ.

Директор Южно-Уральского НИИ водного хозяйства Раиса Казанцева смолинцев успокоила: