Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
6-летняя дочка Орбакайте стала звездой модного показа
В России нашли самый дорогой дом
Вера Брежнева в прозрачном костюме снялась для глянца
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
13:21 (мск), источник: ИА Башинформ

На поле в Башкирии нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На поле в Чишминском районе Башкирии нашли минометную мину. Предмет, похожий на снаряд, обнаружил местный механизатор при проведении земляных работ.

Для обследования находки прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии. Было установлено, что предмет является 50-миллиметровой минометной миной времен Великой Отечественной войны с частично разрушенным взрывателем и следами сильной коррозии.

Боеприпас являлся взрывоопасным, его поместили в специальный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Уфе на реке Белой начался ледоход - видео
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь