На поле в Башкирии нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На поле в Чишминском районе Башкирии нашли минометную мину. Предмет, похожий на снаряд, обнаружил местный механизатор при проведении земляных работ.
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