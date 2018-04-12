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13:46 (мск), источник: АиФ Казань

В Кайбицком районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Режим повышенной готовности ввели в Кайбицком районе из-за паводка, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В селе Бурундуки Кайбицкого района из-за повышения уровня воды в реке Бриля подтопило 27 приусадебных участков. Сейчас на место приехали сотрудники МЧС, МВД и Казанского танкового училища, которые взрывают лед на реке. За ситуацией также наблюдают при помощи беспилотников.

Кроме того, в Апастовском районе затопило автодорогу протяженностью 4 км. В результате подъездные пути к деревне Чиреево оказались отрезаны. Спасатели планируют организовать на этом месте переправу.

В Буинском районе около населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы остаются подтопленными два низководных моста.

Также подтопило мост через реку Шешма в населенном пункте Слобода Архангельская Новошешминского района. В связи с этим ввели ограничение для проезда легковушек.

По данным МЧС Татарстана продолжается интенсивный подъем воды на Свияге и ее притоках Кубня, Улема, Була, Карла, Бия (Апастовский, Буинский, Зеленодольский, Кайбицкий районы), начался интенсивный подъем уровня воды на реках Мензеля и Степной Зай (Мензелинский и Заинский районы), Сюнь (Актанышский район), Кандыз, Тумбарлинка (Бавлинский район), Сулица (Верхнеуслонский район).

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