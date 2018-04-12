В Кайбицком районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В селе Бурундуки Кайбицкого района из-за повышения уровня воды в реке Бриля подтопило 27 приусадебных участков. Сейчас на место приехали сотрудники МЧС, МВД и Казанского танкового училища, которые взрывают лед на реке. За ситуацией также наблюдают при помощи беспилотников.

Кроме того, в Апастовском районе затопило автодорогу протяженностью 4 км. В результате подъездные пути к деревне Чиреево оказались отрезаны. Спасатели планируют организовать на этом месте переправу.

В Буинском районе около населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы остаются подтопленными два низководных моста.

Также подтопило мост через реку Шешма в населенном пункте Слобода Архангельская Новошешминского района. В связи с этим ввели ограничение для проезда легковушек.