В Кайбицком районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Режим повышенной готовности ввели в Кайбицком районе
Режим повышенной готовности ввели в Кайбицком районе
В селе Бурундуки Кайбицкого района
Кроме того, в Апастовском районе затопило автодорогу протяженностью 4 км. В результате подъездные пути к деревне Чиреево оказались отрезаны. Спасатели планируют организовать на этом месте переправу.
В Буинском районе около населенных пунктов Кият и
Также подтопило мост через реку Шешма в населенном пункте Слобода Архангельская Новошешминского района. В связи с этим ввели ограничение для проезда легковушек.
По данным МЧС Татарстана продолжается интенсивный подъем воды на Свияге и ее притоках Кубня, Улема, Була, Карла, Бия (Апастовский, Буинский, Зеленодольский, Кайбицкий районы), начался интенсивный подъем уровня воды на реках Мензеля и Степной Зай (Мензелинский и Заинский районы), Сюнь (Актанышский район), Кандыз, Тумбарлинка (Бавлинский район), Сулица (Верхнеуслонский район).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.