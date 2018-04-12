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16:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградскому гаишнику дали 3,5 года колонии за взятку

Коррупционерам в погонах суды всегда выносят жесткие приговоры. Ведь они не просто берут взятки, они марают честь мундиров. Вот еще одного такого «оборотня в погонах» осудили в Дубовском районе Волгоградской области.

Суд приговорил бывшего инспектора ОБДПС ГИБДД ГУ МВД по региону к 3,5 годам колонии общего режима.

Такой строгий вердикт гаишнику вынесли за то, что он взял взятку в размере 30 тысяч рублей.

Михаил Леднев — так зовут инспектора, который в мае 2017 года во время дежурства остановил для проверки автомобиль, и обнаружил в салоне и багажнике не менее 50 кг свежей рыбы. Конечно, он должен был составить протокол, но не сделал этого. А владелец груза тем временем позвонил сыну и попросил подъехать к нему, чтобы уладить конфликт. Сын отдал гаишнику 30 тысяч рублей за то, чтобы не привлекали его отца. На том и разошлись. Но взяточника разоблачили.

Леднев попытался оспорить столь строгий приговор районного суда. Но Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения, изменив только вид исправительного учреждения на колонию общего режима.

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