Волгоградскому гаишнику дали 3,5 года колонии за взятку

Михаил Леднев — так зовут инспектора, который в мае 2017 года во время дежурства остановил для проверки автомобиль, и обнаружил в салоне и багажнике не менее 50 кг свежей рыбы. Конечно, он должен был составить протокол, но не сделал этого. А владелец груза тем временем позвонил сыну и попросил подъехать к нему, чтобы уладить конфликт. Сын отдал гаишнику 30 тысяч рублей за то, чтобы не привлекали его отца. На том и разошлись. Но взяточника разоблачили.