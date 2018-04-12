Волгоградскому гаишнику дали 3,5 года колонии за взятку

Суд приговорил бывшего инспектора ОБДПС ГИБДД ГУ МВД по региону к 3,5 годам колонии общего режима.
Такой строгий вердикт гаишнику вынесли за то, что он взял взятку в размере 30 тысяч рублей.
Михаил Леднев — так зовут инспектора, который в мае 2017 года во время дежурства остановил для проверки автомобиль, и обнаружил в салоне и багажнике не менее 50 кг свежей рыбы. Конечно, он должен был составить протокол, но не сделал этого. А владелец груза тем временем позвонил сыну и попросил подъехать к нему, чтобы уладить конфликт. Сын отдал гаишнику 30 тысяч рублей за то, чтобы не привлекали его отца. На том и разошлись. Но взяточника разоблачили.
Леднев попытался оспорить столь строгий приговор районного суда. Но Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения, изменив только вид исправительного учреждения на колонию общего режима.
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