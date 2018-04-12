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14:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кастрация из ревности: суд по резонансному делу начался в Астане

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. В Астане в закрытом режиме проходит главное судебное разбирательство по делу о кастрации мужчины его возлюбленной, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Уголовное дело поступило в суд № 2 Есильского района для рассмотрения 30 марта.

В конце января в социальных сетях появилась фотография постановления суда, согласно которому 36-летняя сотрудница столичного салона красоты из ревности в домашних условиях кастрировала своего молодого человека. Преступление вызвало общественный резонанс и получило огласку в СМИ в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Женщина обвиняется по статье 106, часть 2 пункты 3,4 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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