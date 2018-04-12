Близ Ташкента пресекли контрабанду патронов из Казахстана

Источник: 365info.kz

На таможенном посту «С. Нажимов» в Кибрайском районе Ташкентской области при переходе границы с Казахстаном гражданин Узбекистана не указал в декларации 10 коробок с неизвестным грузом.

Наказание сурово

«В ходе проведенной проверки в коробках были обнаружены 50 патронов калибра 12 миллиметров к охотничьему ружью, два килограмма пороха и 1536 капсюлей для патронов», — сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным таможенного комитета, по факту контрабанды боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело.