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14:25 (мск), источник: 365info.kz

Близ Ташкента пресекли контрабанду патронов из Казахстана

Таможенники Узбекистана пресекли незаконный ввоз в республику партии охотничьих патронов и пороха из Казахстана. В коробках было обнаружено 50 патронов к охотничьему ружью, 2 кг пороха, а также 1536 капсюлей для патронов.

Источник: 365info.kz

На таможенном посту «С. Нажимов» в Кибрайском районе Ташкентской области при переходе границы с Казахстаном гражданин Узбекистана не указал в декларации 10 коробок с неизвестным грузом.

Наказание сурово

«В ходе проведенной проверки в коробках были обнаружены 50 патронов калибра 12 миллиметров к охотничьему ружью, два килограмма пороха и 1536 капсюлей для патронов», — сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным таможенного комитета, по факту контрабанды боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело.

Предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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