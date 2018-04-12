К обрушению в тепличном комплексе, где погиб человек, могли быть причастны охранники
Об этом заявил директор
Об этом заявил директор
По его словам, инцидент произошел поздно вечером в одном из помещений, которое не эксплуатировалось. Об обрушении с пострадавшими директору позвонил один из охранников. Были вызвана скорая помощь и полиция.
При разборе металлических креплений произошло обрушение кирпичной стены,
«Объект, на котором произошло ЧП, имеет круглосуточную охрану, но, к сожалению, факты указывают на то, что к хищению могут быть причастны сами охранники. В каждой смене дежурят два человека — один должен охранять территорию, а второй находиться на КПП.
Однако вчера после пересменки двое отработавших смену охранников
Известно, использовавшиеся для демонтажа балок газовые баллоны и резак были привезены на территорию на легковом автомобиле, который уже изъяли полицейские.
Директор тепличного комплекса высказал намерение обращаться в следственные органы, чтобы разобраться с попыткой хищения стройматериалов с охраняемой территории.
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