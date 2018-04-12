Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия отомстит за Сирию: ответ эсминцам США
Что будет, если «закончились права»
Женские имена, вошедшие в моду благодаря песням
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
14:19 (мск), источник: СуперОмск

К обрушению в тепличном комплексе, где погиб человек, могли быть причастны охранники

Об этом заявил директор теплично-парникового хозяйства «Питомник Сибири» Алексей Брысин.

По его словам, инцидент произошел поздно вечером в одном из помещений, которое не эксплуатировалось. Об обрушении с пострадавшими директору позвонил один из охранников. Были вызвана скорая помощь и полиция.

Читайте также
Под обрушившейся стеной здания в Омске погиб человек

При разборе металлических креплений произошло обрушение кирпичной стены, из-за чего один человек погиб, а второй пострадал и сейчас находится в больнице с травмами головы и ног.

«Объект, на котором произошло ЧП, имеет круглосуточную охрану, но, к сожалению, факты указывают на то, что к хищению могут быть причастны сами охранники. В каждой смене дежурят два человека — один должен охранять территорию, а второй находиться на КПП.

Однако вчера после пересменки двое отработавших смену охранников почему-то не покинули территорию питомника, а занялись вместо этого разбором металлоконструкций с целью сдать их на металлолом. Работы вели втроем, вместе с находившимся на смене 33-летним охранником, именно он в итоге и погиб, — прокомментировал случившееся Алексей Брысин.

Известно, использовавшиеся для демонтажа балок газовые баллоны и резак были привезены на территорию на легковом автомобиле, который уже изъяли полицейские.

Директор тепличного комплекса высказал намерение обращаться в следственные органы, чтобы разобраться с попыткой хищения стройматериалов с охраняемой территории.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Омский Роспотребнадзор объяснил, должен ли гореть шоколад
В Омске светофор у «Космоса» стал меньше гореть для пешеходов
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь