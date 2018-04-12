В Зубово идёт эвакуация людей из зоны подтопления

На место ЧП направлены силы и средства РСЧС в количестве 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 30 человек личного состава.

«Сейчас обследуют жилые дома на предмет подтопления. Жители от эвакуации в пункт временного размещения отказываются. Пострадавших и погибших нет. В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Наблюдается динамика по подъему уровня воды в реке», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.