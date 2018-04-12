После сообщения татарстанца эвакуировали более 500 пассажиров поезда Нижневартовск—Самара

В среду вечером на железнодорожном вокзале Челябинска эвакуировали 580 человек из поезда Нижневартовск—Самара после того, как ехавший в нем житель Бугульмы сообщил проводнику о подозрительном предмете. Об этом сообщает агентство Ura.ru.