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14:00 (мск), источник: Коммерсантъ

После сообщения татарстанца эвакуировали более 500 пассажиров поезда Нижневартовск—Самара

В среду вечером на железнодорожном вокзале Челябинска эвакуировали 580 человек из поезда Нижневартовск—Самара после того, как ехавший в нем житель Бугульмы сообщил проводнику о подозрительном предмете. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Сотрудники полиции не обнаружили взрывчатку, и поезд отправился дальше.

48-летний татарстанец возвращался домой из Сургута и был нетрезв. Его доставили в дежурную часть, где составили протокол по ст. 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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