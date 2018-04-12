Завод в Петербурге, где произошел взрыв на корабле, поможет пострадавшим
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Судостроительный завод «Алмаз» в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Судостроительный завод «Алмаз» в
В среду около 13.20 мск при строительстве корабля в
Как сообщала в четверг утром
«Завод обязательно окажет пострадавшим всю необходимую материальную помощь и поддержку», — сказала представитель «Алмаза».
Она не уточнила, на какой объем выплат могут рассчитывать пострадавшие.
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