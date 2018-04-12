Завод в Петербурге, где произошел взрыв на корабле, поможет пострадавшим

Источник: РИА Новости

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В среду около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

Как сообщала в четверг утром вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, один человек после ЧП находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести, четыре — в удовлетворительном.

«Завод обязательно окажет пострадавшим всю необходимую материальную помощь и поддержку», — сказала представитель «Алмаза».