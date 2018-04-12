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14:03 (мск), источник: Газета.Ру

Закрытый режим: как допрашивали Сечина по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал показания в качестве свидетеля на апелляции по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В суд он явился по требованию прокуратуры.

Источник: Газета.Ру

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос обжалования приговора о взятке бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Допрос главного свидетеля по делу Игоря Сечина прошел в закрытом режиме. На закрытом допросе настаивал прокурор, ссылаясь на то, что показания главного свидетеля, касающиеся покупки «Башнефти», будут составлять коммерческую тайну компании «Роснефть», при этом защита бывшего министра экономического развития настаивала на открытом допросе.

Этот был первый раз, когда глава компании «Роснефть» Игорь Сечин появился в суде для дачи показаний — впрочем, журналисты его так и не увидели, поскольку он прошел через запасной ход.

Во время процесса по делу Улюкаева ему четыре раза направлялись повестки в суд, однако на слушания он не являлся, ссылаясь на командировки и давая показания в письменном виде.

Сегодня же Алексей Улюкаев попросил допустить свою супругу в качестве общественного защитника. «В суд поступило ходатайство с просьбой допустить Крябину в качестве общественного защитника на стадии апелляции», — сказала судья.

Однако Мосгорсуд отклонил прошение Улюкаева."Ходатайство осужденного Улюкаева отклонить, поскольку указанное лицо не обладает юридическими знаниями, в полной мере не ознакомлена с материалами дела, — сказала судья.

Слушания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева начались по запросу защиты обвиняемого. До этого Алексей Улюкаев провел четыре месяца в СИЗО «Матросская тишина». В Мосгорсуде Улюкаев сообщил о хорошем самочувствии.

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Алексей Улюкаев был признан виновным в декабре. Суд приговорил его за получение взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая была передана на территории нефтяной корпорации 14 ноября 2016 года. Взятка была получена за положительное решение о приватизации «Башнефти». Об этом в своих показаниях заявлял глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов. По его словам, Улюкаев дал понять, что благополучное решение по будущей сделке с «Башнефтью» зависит лично от него.

По решению Замоскворецкого суда, которое стало известно 15 декабря 2017 года, обвинительный приговор составил восемь лет колонии строгого режима и выплату штрафа в размере 130,4 млн руб. — это эквивалентная размеру взятки сумма. Также в течение восьми лет после освобождения экс-министр не сможет занимать посты на госслужбе. Улюкаеву был назначен минимальный возможный срок по статье 290 УК (часть 6).

Обвинение требовало для Улюкаева десять лет колонии строгого режима.
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Свою вину экс-министр не признал. Прокурор Борис Непорожный назвал приговор справедливым.

Главными доказательствами стали аудиозапись разговора между Сечиным и Улюкаевым, а также часть съемки скрытой камерой, на которой на территории «Роснефти» видна машина Улюкаева. В день получения взятки, по версии обвинения, Улюкаеву передали сумку с обозначенной суммой. Тогда же машину Улюкаева задержали для осмотра. Во время осмотра была найдена сумка с двумя миллионами долларов.

Защита Улюкаева настаивала, что Улюкаев думал, будто в сумке находятся бутылки вина. Алексей Улюкаев неоднократно заявлял во время судебного процесса, что все случившееся стало следствием провокации Игоря Сечина и Олега Феоктистова.

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«Материалы дела не содержат никаких доказательств моей причастности к взятке. Более того, они неопровержимо свидетельствуют, что против меня совершена чудовищная и жестокая провокация», — сказал Алексей Улюкаев в качестве последнего слова перед оглашением приговора.

За Алексея Улюкаева давали поручительства чиновники и бизнесмены: Андрей Костин, Анатолий Чубайс, Владимир Мау и Александр Шохин. Президент России Владимир Путин назвал дело Улюкаева «печальным событием».

«Что касается сделки по «Башнефти», то никак это печальное событие не может повлиять на сделку по приобретению «Роснефтью» «Башнефти», — сказал Путин на пресс-конференции в Лиме, где 20 ноября 2016 года проходил саммит АТЭС.

Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева
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11:57 (мск)© Ньюстюб
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