В Кропоткине подрядчика заподозрили в мошенничестве с деньгами Фонда капремонта
В отношении замдиректора подрядной организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В отношении замдиректора подрядной организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Прокуратура Кавказского района проверила, как расходуются деньги, выделенные на капремонт многоквартирного дома № 100 на улице Гоголя в Кропоткине. Установили, что октябре 2017 года по окончании работ по капитальному ремонту кровли дома подрядная организация — ООО «Эрбауэр» подписала акты выполненных работ, с ней рассчитались.
Однако оказалось, что фирма фактически не выполнила утепление дома на площади 708 кв. м. В итоге НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» был причинен ущерб на сумму более 330 тыс. рублей, сообщили
Материал проверки направили в СКР по краю, там в отношении заместителя директора
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