В Кропоткине подрядчика заподозрили в мошенничестве с деньгами Фонда капремонта

Источник: Кубань 24

Прокуратура Кавказского района проверила, как расходуются деньги, выделенные на капремонт многоквартирного дома № 100 на улице Гоголя в Кропоткине. Установили, что октябре 2017 года по окончании работ по капитальному ремонту кровли дома подрядная организация — ООО «Эрбауэр» подписала акты выполненных работ, с ней рассчитались.

Однако оказалось, что фирма фактически не выполнила утепление дома на площади 708 кв. м. В итоге НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» был причинен ущерб на сумму более 330 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.