Под Петербургом задержали бизнесмена по подозрению в хищении из банка

«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных активов коммерческого банка, возбужденного сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержан крупный бизнесмен», — пояснила Волк.

По данным МВД, в 2015 году бывшие руководители банка выдали подозреваемому заведомо невозвратный кредит в размере 150 миллионов рублей. В полиции уверены, что деньги были выведены через подконтрольные бизнесмену организации, а после похищены.

Полицейские вместе с бойцами Росгвардии обыскали более 20 жилых и офисных помещений в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, а также на территории Санкт-Петербурга. Из помещений, которые использовали подозреваемые по данному делу, изъяли документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновую документацию. По информации МВД, изъятые вещи доказывают вину подозреваемых.