В Казани врача обвиняют в получении денег от пациентов за бесплатные услуги

По версии следствия, в сентябре 2017 года врач потребовал от пациента за операцию, которая по закону проводится бесплатно, 10 тысяч рублей. Пациент не стал спорить и передал сотруднику клиники деньги, которые обвиняемый присвоил.

Аналогичным образом, по версии следствия, в ноябре Айрат Шаравеев пытался похитить у пациента 10 тысяч рублей, но у последнего денег не оказалось.

Еще 40 тысяч рублей врач потребовал от пациента, который согласился заплатить, но предварительно обратился в полицию. В результате обвиняемого задержали при получении денег.