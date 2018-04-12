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14:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 11 апреля

Четверо взрослых и двое детей пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 11 апреля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 15:30 на ул. Варварская, 13. Согласно информации, 57-летний водитель автобуса ПАЗ 320402, следовавшего по маршруту № 18, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ЛИАЗ 5256 (маршрут № 68). В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки № 18: двое детей 12 и 15 лет, а также четыре женщины, трое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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