Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на ул. Варварской в Нижнем Новгороде 11 апреля

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 15:30 на ул. Варварская, 13. Согласно информации, 57-летний водитель автобуса ПАЗ 320402, следовавшего по маршруту № 18, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус ЛИАЗ 5256 (маршрут № 68). В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки № 18: двое детей 12 и 15 лет, а также четыре женщины, трое из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.