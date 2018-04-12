Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту загрязнения озера сточными водами из поселка

По версии следствия, с июня по ноябрь 2017 года работники управляющей компании «Ореховка» сбрасывали неочищенные сточные воды четырех коттеджных поселков — Восточная, Западная, Центральная Ореховка и Загородный клуб — в озеро Безымянное. В результате концентрация в озере вредных веществ превысила допустимые нормы.

В 2017 году по аналогичной статье к уголовной ответственности привлекался бывший директор данной управляющей компании Рамиль Билалов, который в декабре 2015 года допустил попадание канализационных вод из засорившегося колодца в озеро Безымянное и не принял мер для устранения ликвидации последствий. Однако во время судебного разбирательства Р. Билалов был освобожден от уголовной ответственности за истечением сроков давности.