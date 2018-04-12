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14:11 (мск), источник: Zakon.kz

В Усть-Каменогорске девять школьников пострадали от перцового газа

Старшеклассник одной из городских школ распылил баллончик с раздражающим веществом в раздевалке спортзала, передаёт Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: Zakon.kz

Инцидент произошел сегодня в одной из средних школ Усть-Каменогорска. Как сообщили в пресс-службе ДВД ВКО, в раздевалке спортзала кто-то распылил содержимое перцового баллончика. Есть версия, что это сделал учащийся старших классов. Пострадали девять ребят, им оказали медицинскую помощь.

— Администрация учебного заведения провела своевременную эвакуацию учащихся из здания школы. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе.

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