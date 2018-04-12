В Усть-Каменогорске девять школьников пострадали от перцового газа
Старшеклассник одной из городских школ распылил баллончик с раздражающим веществом в раздевалке спортзала, передаёт Zakon.kz со ссылкой на
Старшеклассник одной из городских школ распылил баллончик с раздражающим веществом в раздевалке спортзала, передаёт Zakon.kz со ссылкой на
Инцидент произошел сегодня в одной из средних школ
— Администрация учебного заведения провела своевременную эвакуацию учащихся из здания школы. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, — добавили в
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