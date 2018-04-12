В Усть-Каменогорске девять школьников пострадали от перцового газа

Инцидент произошел сегодня в одной из средних школ Усть-Каменогорска. Как сообщили в пресс-службе ДВД ВКО, в раздевалке спортзала кто-то распылил содержимое перцового баллончика. Есть версия, что это сделал учащийся старших классов. Пострадали девять ребят, им оказали медицинскую помощь.