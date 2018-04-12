В Уфе эвакуировали людей из Городского дворца культуры, учебная тревога отработана по правилам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

По словам специалистов ГУ МЧС по Башкирии, с поставленной задачей персонал ГДК справился, весь алгоритм действий при пожаре работники культуры выполнили верно. Услышав сигнал пожарной тревоги, персонал эвакуировался по основным и запасным выходам из здания.