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14:34 (мск), источник: "Российская газета"

Под Воронежем нашли разбившийся Як-130

Поисковые группы обнаружили разбившийся в Воронежской области учебно-боевой самолет Як-130, сообщила ТАСС глава сельского поселения Валентина Муратова. Самолет лежит в воде на глубине около полуметра.

— Самолет нашли между селами Власовка и Большие Алабухи. Там паводок, река залила поля, он на глубине около 70 сантиметров, — рассказала Муратова. Место аварии находится в пяти километрах от жилья, жертв и разрушений нет.

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Летчиков упавшего в Воронежской области самолета Як-130 доставили в военный госпиталь

Напомним, около 9.40 учебно-боевой самолет ВКС России разбился на востоке Воронежской области. Як-130 выполнял тренировочный полет, его пилотировали два летчика из Краснодарского высшего военного училища.

— В 9.40 командир экипажа сообщил о критической неисправности, не позволяющей продолжать полет. Руководитель полетов отдал команду на катапультирование, — рассказали в Минобороны РФ.

Летчики благополучно приземлились, были подобраны поисково-спасательной группой и доставлены в военный госпиталь. У одного из пилотов травма ноги, опасности для жизни нет.

После авиакатастрофы на поиски самолета были направлены две лодки и 10 человек от местной администрации.

Справка «РГ».

Разбившийся Як-130 приписан к борисоглебской учебной авиабазе ВКС России. Это вторая менее чем за год авария самолетов этого типа в Воронежской области — в сентябре 2017 года Як-130 упал вскоре после взлета и полностью сгорел, экипаж катапультировался. Причиной аварии тогда назвали отказ системы управления двигателями.

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