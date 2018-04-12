Под Воронежем нашли разбившийся Як-130

— Самолет нашли между селами Власовка и Большие Алабухи. Там паводок, река залила поля, он на глубине около 70 сантиметров, — рассказала Муратова. Место аварии находится в пяти километрах от жилья, жертв и разрушений нет.

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Напомним, около 9.40 учебно-боевой самолет ВКС России разбился на востоке Воронежской области. Як-130 выполнял тренировочный полет, его пилотировали два летчика из Краснодарского высшего военного училища.

— В 9.40 командир экипажа сообщил о критической неисправности, не позволяющей продолжать полет. Руководитель полетов отдал команду на катапультирование, — рассказали в Минобороны РФ.

Летчики благополучно приземлились, были подобраны поисково-спасательной группой и доставлены в военный госпиталь. У одного из пилотов травма ноги, опасности для жизни нет.

После авиакатастрофы на поиски самолета были направлены две лодки и 10 человек от местной администрации.

Справка «РГ».