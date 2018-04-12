Под Воронежем нашли разбившийся Як-130
Поисковые группы обнаружили разбившийся в Воронежской области
Поисковые группы обнаружили разбившийся в Воронежской области
— Самолет нашли между селами Власовка и Большие Алабухи. Там паводок, река залила поля, он на глубине около 70 сантиметров, — рассказала Муратова. Место аварии находится в пяти километрах от жилья, жертв и разрушений нет.
Напомним, около 9.40
— В 9.40 командир экипажа сообщил о критической неисправности, не позволяющей продолжать полет. Руководитель полетов отдал команду на катапультирование, — рассказали в Минобороны РФ.
Летчики благополучно приземлились, были подобраны
После авиакатастрофы на поиски самолета были направлены две лодки и 10 человек от местной администрации.
Справка «РГ».
Разбившийся Як-130 приписан к борисоглебской учебной авиабазе ВКС России. Это вторая менее чем за год авария самолетов этого типа в Воронежской области — в сентябре 2017 года Як-130 упал вскоре после взлета и полностью сгорел, экипаж катапультировался. Причиной аварии тогда назвали отказ системы управления двигателями.
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