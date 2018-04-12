В Самаре двое сотрудников ФСБ задержаны по подозрению в получении взятки на 1 млн рублей



По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года мужчины получили несколько раз путем банковских переводов через подконтрольное им ООО «СарНефтеТрейд» (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин) и трех посредников взятку на сумму более 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами) Олега Павлова.



Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение силовиками к ответственности лиц, виновных в нарушениях в работе перевалочных нефтебаз ООО МО «ТНП». Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в суде избирается мера пресечения в отношении двух мужчин.



Георгий Портнов.