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14:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 100 человек тушили пожар на предприятии «Автоглушитель» на улице Памирской Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 12 апреля. НТА-Приволжье — Более 100 человек тушили пожар на предприятии «Автоглушитель» на улице Памирской Нижнего Новгорода.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, сигнал о возгорании в производственном корпусе предприятия «Автоглушитель» поступил 12 апреля в 11:40.

Прибывшим на место огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 400 кв. м в 12:35. Открытое горение было устранено в 13:08, последствия пожара ликвидированы в 13:43.

В общей сложности было эвакуировано 30 человек. Никто на пожаре не пострадал.

На тушении пожара были задействованы 101 человек, 28 единиц техники, в том числе от МЧС: 90 человек, 24 единицы техники.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Кстати, сотрудники испытательной лаборатории филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» на месте ЧП сделали забор воздуха — результаты исследований позволят ответить на вопрос, было ли превышения ПДК.

Ранее сообщалось, что 11 апреля женщина погибла на пожаре в селе Елховка Вадского района Нижегородской области из-за неосторожности при курении.

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