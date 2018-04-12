Название вещества, которым отравили Скрипалей, в докладе ОЗХО засекречено
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Название вещества, которым, предположительно, были отравлены
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Название вещества, которым, предположительно, были отравлены
«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)», — говорится в докладе ОЗХО.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей
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