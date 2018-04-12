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14:37 (мск), источник: РИА Новости

Название вещества, которым отравили Скрипалей, в докладе ОЗХО засекречено

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Название вещества, которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в докладе ОЗХО будет засекречено и доступно только членам организации.

Источник: РИА Новости

«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)», — говорится в докладе ОЗХО.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 (к нему британские власти приравнивают «Новичок») причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

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