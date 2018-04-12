Название вещества, которым отравили Скрипалей, в докладе ОЗХО засекречено

«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)», — говорится в докладе ОЗХО.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.