Джонсон настаивает, что источником «Новичка» может быть только Россия
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, что только Россия могла быть источником так называемого «Новичка» — вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, об этом говорится в его заявлении.
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