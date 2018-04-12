Джонсон настаивает, что источником «Новичка» может быть только Россия

Источник: AP 2018

В четверг эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество «Новичок».

«Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое», — говорится в заявлении Джонсона.

Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах анализа вещества, сделанного экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь целых четыре лаборатории подтвердили данные результаты.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.