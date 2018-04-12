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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Джонсон настаивает, что источником «Новичка» может быть только Россия

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, что только Россия могла быть источником так называемого «Новичка» — вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, об этом говорится в его заявлении.

Источник: AP 2018

В четверг эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество «Новичок».

«Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое», — говорится в заявлении Джонсона.

Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах анализа вещества, сделанного экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь целых четыре лаборатории подтвердили данные результаты.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

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