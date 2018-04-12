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15:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд продлил срок содержания под стражей гендиректора «Речелстроя» Пязока

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей учредителя строительной компании «Речелстрой», генерального директора ООО «ЧЗСМ» и депутата Челябинской городской думы Андрея Пязока, обвиняемого в мошенничестве с денежными средствами дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, в суд обратился с ходатайством следователь о продлении срока содержания под стражей Андрея Пязока на месяц.

Он отмечал, что по делу необходимо продолжить работу по признанию участников долевого строительства в качестве потерпевших, допросить представителей подрядных и субподрядных организаций, назначить бухгалтерские судебные экспертизы по вопросам движения денежных средств на счетах компании.

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Суд, учтя представленные аргументы, вынес решение о продлении срока содержания под стражей Андрея Пязока до 11 мая 2018 года.

Обвиняемый и защитник возражали против такого решения и просили избрать иную меру пресечения — домашний арест или залог. Адвокат уже направил в Центральный суд жалобу. Пока она в Челябинский областной суд не направлена.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В реестр включено 1718 обманутых дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения средств дольщиков на тот момент неустановленными лицами из числа руководства компании «Речелстрой».

Учредитель строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года. Центральный районный суд Челябинска избрал Пязоку меру пресечения в виде содержания под стражей — до 11 апреля 2018 года.

В феврале 2018 года Арбитражный суд области ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении ООО «Речелстрой». В феврале Пязок из СИЗО назначил себя генеральным директором компании.

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