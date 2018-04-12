Суд продлил срок содержания под стражей гендиректора «Речелстроя» Пязока

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, в суд обратился с ходатайством следователь о продлении срока содержания под стражей Андрея Пязока на месяц.

Он отмечал, что по делу необходимо продолжить работу по признанию участников долевого строительства в качестве потерпевших, допросить представителей подрядных и субподрядных организаций, назначить бухгалтерские судебные экспертизы по вопросам движения денежных средств на счетах компании.

Читайте также Суд снял арест с имущества директора «Речелстроя» Андрея Пязока

Суд, учтя представленные аргументы, вынес решение о продлении срока содержания под стражей Андрея Пязока до 11 мая 2018 года.

Обвиняемый и защитник возражали против такого решения и просили избрать иную меру пресечения — домашний арест или залог. Адвокат уже направил в Центральный суд жалобу. Пока она в Челябинский областной суд не направлена.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В реестр включено 1718 обманутых дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения средств дольщиков на тот момент неустановленными лицами из числа руководства компании «Речелстрой».

Учредитель строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года. Центральный районный суд Челябинска избрал Пязоку меру пресечения в виде содержания под стражей — до 11 апреля 2018 года.