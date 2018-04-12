Суд в Петербурге оставил под арестом обвиняемого в теракте в супермаркете

Источник: РИА Новости

Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в магазине «Перекресток» в Петербурге.

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«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Калининского районного суда… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко… сроком на 2 месяца 27 суток, до 25 мая», — говорится в сообщении.

Как уточняет судебная пресс-служба, адвокаты Лукьяненко, который сейчас находится в СИЗО-1, просили суд избрать меру в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.