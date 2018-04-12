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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге оставил под арестом обвиняемого в теракте в супермаркете

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции, ранее в конце февраля продлившего до 25 мая арест обвиняемого в теракте в магазине «Перекресток» Дмитрия Лукьяненко, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Источник: РИА Новости

Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в магазине «Перекресток» в Петербурге.

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«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Калининского районного суда… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко… сроком на 2 месяца 27 суток, до 25 мая», — говорится в сообщении.

Как уточняет судебная пресс-служба, адвокаты Лукьяненко, который сейчас находится в СИЗО-1, просили суд избрать меру в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга. О мотивах Лукьяненко не сообщалось.

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