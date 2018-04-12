Сечин заявил об отсутствии возможности у Улюкаева влиять на приватизацию «Башнефти»

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня случилось удивительное событие, пришел давать показания как свидетель Сечин. Он подтвердил здесь в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию “Башнефти”, у него не было таких полномочий», — сказал адвокат в ходе прений сторон по делу.

По словам Гриднева, глава «Роснефти» подтвердил свои показания против бывшего министра. «Сечин сказал, что они разговаривали с ним десять минут, в ходе которых Улюкаев вымогал у него взятку», — сказал адвокат.

Он уточнил, что разговор происходил на саммите в Гоа. Сам Улюкаев заявил в суде, что «перекинулся несколькими фразами» с Сечиным, что заняло около 30 секунд, максимум минуту.

Сегодня Игорь Сечин — главный свидетель обвинения по делу бывшего министра экономического развития — приехал для дачи показаний в Мосгорсуд. Допрос проходил в закрытом режиме и длился немногим больше часа. Сечин вошел в зал суда и покинул его незаметно для представителей СМИ.

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Позднее в «Роснефти» пояснили, почему Сечин явился в суд только сегодня, хотя его неоднократно вызывали ранее. «Сечин отметил, что для него было принципиально важно явиться в суд, как только появилась такая возможность, потому что он считал необходимым, чтобы его показания были учтены судом. Ранее этого не случилось, потому что он в связи со сверхнапряженным графиком просил приобщить свои письменные показания, но это сделано не было», — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву, который в декабре прошлого года был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным по делу о получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти». В ходе процесса в качестве свидетеля в суд четыре раза вызывался Игорь Сечин, однако тогда он так и не явился для дачи показаний.

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На суде экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, «данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела».