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15:10 (мск), источник: Интерфакс

В Минпромторге заявили о невозможности установить место производства «Новичка»

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU. Невозможно однозначно определить, в какой стране было произведено вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

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«Каких-либо уникальных маркеров, способных однозначно указать на страну-изготовителя примененного против Скрипалей вещества, быть не может», — сказал Каламанов в интервью «Интерфаксу».

По словам Каламанова, против Скрипалей было совершено преступление, напоминающее теракт с применением токсического вещества.

«В связи с этим считаем необходимым провести расследование в соответствии с имеющимися соответствующими решениями исполсовета ОЗХО и докладом Третьей обзорной сессии Конференции государств участников», — сказал замминистра.

Он добавил, что «Великобритания же продолжает необоснованно обвинять Россию в серьезнейшем нарушении Конвенции ОЗХО — незаконном использовании химоружия на британской территории».

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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