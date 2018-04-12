В Минпромторге заявили о невозможности установить место производства «Новичка»
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU. Невозможно однозначно определить, в какой стране было произведено вещество, которым отравили
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU. Невозможно однозначно определить, в какой стране было произведено вещество, которым отравили
«Каких-либо уникальных маркеров, способных однозначно указать на
По словам Каламанова, против Скрипалей было совершено преступление, напоминающее теракт с применением токсического вещества.
Он добавил, что «Великобритания же продолжает необоснованно обвинять Россию в серьезнейшем нарушении Конвенции ОЗХО — незаконном использовании химоружия на британской территории».
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. 12 марта
Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.
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