«Результаты анализов подтверждают выводы Великобритании»
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля».
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля».
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет о расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты ОЗХО «подтвердили выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества», не став публично упоминать его название. При этом точное происхождение вещества эксперты не установили. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон между тем счел выводы ОЗХО очередным доказательством причастности к этому отравлению России.
Были взяты образцы крови и полицейского Ника Бейли, который контактировал с пострадавшими, в результате чего сам оказался в больнице с признаками отравления.
«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», — заявили в ОЗХО. Отмечается, что токсичное вещество отличалось чистым составом. «Это следует из практически полного отсутствия примесей», — говорится в отчете организации. При этом название «Новичок» публично не упоминается (формула и точное название вещества будут переданы странам—участницам расследования). Не говорится напрямую в сообщении ОЗХО и о стране происхождения вещества.
Напомним, британские власти полагают, что покушение на Сергея Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж на восемь лет, а потом обменяли на работавших в США российских агентов, и его дочь Юлию было совершено с использованием
Комментируя выводы ОЗХО, глава МИД Британии Борис Джонсон отметил: «В интересах прозрачности и потому, что, в отличие от россиян, нам скрывать нечего, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме, чтобы все могли его видеть, и передать полный доклад всем членам ОЗХО, включая Россию». При этом он вновь повторил позицию Лондона: «Только у России есть средства и мотивы (для отравления Скрипалей.— “Ъ”), а также соответствующий опыт за плечами». «Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано», — отметил министр, имея в виду вещество под условным названием «Новичок». Господин Джонсон также рассказал, что Британия призвала провести 18 апреля заседание исполнительного комитета ОЗХО, на котором будут обсуждаться следующие шаги в связи с инцидентом в Солсбери.
Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии. Что же касается его дочери Юлии, то о ней поступают противоречивые сведения. В среду в посольстве РФ в Британии отметили: «Британская сторона продолжает отказывать нам в
Вызывает сомнения у российской стороны и подлинность заявления Юлии Скрипаль, которое было обнародовано накануне в письменной форме
В посольстве РФ в Британии в ночь на четверг прокомментировали заявление так: «Если все изложенное — правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения». По мнению российских дипломатов, «текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками».
После этого в
Павел Тарасенко
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.