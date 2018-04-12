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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Результаты анализов подтверждают выводы Великобритании»

ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля».

Источник: Reuters

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет о расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты ОЗХО «подтвердили выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества», не став публично упоминать его название. При этом точное происхождение вещества эксперты не установили. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон между тем счел выводы ОЗХО очередным доказательством причастности к этому отравлению России.

Специалисты четырех независимых лабораторий, выбранных ОЗХО, проанализировали образцы крови Сергея и Юлии Скрипалей, а также вещества, обнаруженного в городе Солсбери на предполагаемом месте их отравления.

Были взяты образцы крови и полицейского Ника Бейли, который контактировал с пострадавшими, в результате чего сам оказался в больнице с признаками отравления.

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«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», — заявили в ОЗХО. Отмечается, что токсичное вещество отличалось чистым составом. «Это следует из практически полного отсутствия примесей», — говорится в отчете организации. При этом название «Новичок» публично не упоминается (формула и точное название вещества будут переданы странам—участницам расследования). Не говорится напрямую в сообщении ОЗХО и о стране происхождения вещества.

Напомним, британские власти полагают, что покушение на Сергея Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж на восемь лет, а потом обменяли на работавших в США российских агентов, и его дочь Юлию было совершено с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», разработанного в СССР. В ходе расследования высказывались различные версии происшедшего. В частности, сообщалось, что яд находился в чемодане прилетевшей 3 марта в Великобританию к отцу Юлии Скрипаль. Среди носителей вещества также называли лавку на одной из улиц Солсбери, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали, их автомобиль, а также дверную ручку в их доме.

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Комментируя выводы ОЗХО, глава МИД Британии Борис Джонсон отметил: «В интересах прозрачности и потому, что, в отличие от россиян, нам скрывать нечего, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме, чтобы все могли его видеть, и передать полный доклад всем членам ОЗХО, включая Россию». При этом он вновь повторил позицию Лондона: «Только у России есть средства и мотивы (для отравления Скрипалей.— “Ъ”), а также соответствующий опыт за плечами». «Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано», — отметил министр, имея в виду вещество под условным названием «Новичок». Господин Джонсон также рассказал, что Британия призвала провести 18 апреля заседание исполнительного комитета ОЗХО, на котором будут обсуждаться следующие шаги в связи с инцидентом в Солсбери.

Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии. Что же касается его дочери Юлии, то о ней поступают противоречивые сведения. В среду в посольстве РФ в Британии отметили: «Британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования».

Российские дипломаты сослались на статью в таблоиде The Sun, где говорится, что госпожа Скрипаль «была переведена в медицинское учреждение на некоей охраняемой военной базе для продолжения лечения», а также на материал газеты The Times о том, что россиянку перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности».

Вызывает сомнения у российской стороны и подлинность заявления Юлии Скрипаль, которое было обнародовано накануне в письменной форме Скотленд-Ярдом. Госпожа Скрипаль сообщила, что чувствует себя лучше, но при этом не хочет общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией, которая ранее намеревалась приехать в Великобританию, но не смогла это сделать из-за отказа в визе. «Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не навещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время. Ее мнения и утверждения не являются ни моими, ни моего отца», — отметила Юлия Скрипаль.

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В посольстве РФ в Британии в ночь на четверг прокомментировали заявление так: «Если все изложенное — правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения». По мнению российских дипломатов, «текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками».

После этого в Скотленд-Ярде заверили «РИА Новости», что, «как и было указано, заявление было выпущено от лица Юлии Скрипаль». В дополнительные объяснения собеседник агентства вдаваться не стал.

Павел Тарасенко

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