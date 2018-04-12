Суд продлил арест депутата челябинской гордумы по делу о хищении
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — РИА Новости. Суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 11 мая в отношении депутата челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.
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