Суд продлил арест депутата челябинской гордумы по делу о хищении

Источник: AP 2018

По данным СК, в отношении учредителя ООО «Речелстрой», депутата челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2015—2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

Как сообщал Центральный райсуд Челябинска, Пязок в феврале постановлением райсуда был заключен под стражу на срок до 11 апреля.

«Постановлением Центрального районного суда Челябинска срок содержания под стражей Пязока продлен на один месяц — до 11 мая 2018 года», — сказала она.