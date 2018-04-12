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15:40 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил арест депутата челябинской гордумы по делу о хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — РИА Новости. Суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 11 мая в отношении депутата челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

Источник: AP 2018

По данным СК, в отношении учредителя ООО «Речелстрой», депутата челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2015—2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

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Как сообщал Центральный райсуд Челябинска, Пязок в феврале постановлением райсуда был заключен под стражу на срок до 11 апреля.

«Постановлением Центрального районного суда Челябинска срок содержания под стражей Пязока продлен на один месяц — до 11 мая 2018 года», — сказала она.

Она уточнила, что на данное постановление поступила жалоба, материалы будут направлены в Челябинский областной суд.

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