В Ростове осудили группу сбытчиков 1,3 кг синтетического наркотика
В Ростове сотрудники регионального УФСБ задержали троих местных жителей. Их обвинили в сбыте 1,3 кг синтетического наркотика с помощью закладок, сообщает
В Ростове сотрудники регионального УФСБ задержали троих местных жителей. Их обвинили в сбыте 1,3 кг синтетического наркотика с помощью закладок, сообщает
По информации ведомства, ростовчане продавали наркотик через интернет.
В отношении всех участников группы возбуждены уголовные дела по ч.4 и 3 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ.
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