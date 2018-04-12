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16:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове осудили группу сбытчиков 1,3 кг синтетического наркотика

В Ростове сотрудники регионального УФСБ задержали троих местных жителей. Их обвинили в сбыте 1,3 кг синтетического наркотика с помощью закладок, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По информации ведомства, ростовчане продавали наркотик через интернет.

В отношении всех участников группы возбуждены уголовные дела по ч.4 и 3 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ.

Сейчас организатор интернет-магазина приговорен к 11 годам лишения свободы. Один из его сообщников проведет в исправительной колонии общего режима 10 лет, другой — 4 года и 6 месяцев.

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