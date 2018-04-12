В Ростове осудили группу сбытчиков 1,3 кг синтетического наркотика

В отношении всех участников группы возбуждены уголовные дела по ч.4 и 3 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ.

Сейчас организатор интернет-магазина приговорен к 11 годам лишения свободы. Один из его сообщников проведет в исправительной колонии общего режима 10 лет, другой — 4 года и 6 месяцев.