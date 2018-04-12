Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Иван Ургант: «Я добрый папа, но нервный»
В России появилась ипотека под 0%
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
16:26 (мск), источник: Sputnik.by

Выбежавший на трассу М6 лось сильно повредил легковой Renault

Водитель не смог избежать столкновения с животным, и удар пришелся на переднюю правую часть авто.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Авария с участием лося произошла в Гродненском районе, водитель и пассажиры легкового автомобиля Renault чудом не пострадали, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Читайте также
Школьник из Гродно угнал Nissan

ДТП случилось накануне на 237-м километре автотрассы М6 «Минск — Гродно».

«Водитель Renault Duster двигался в направлении областного центра, как вдруг на участке дороги, в зоне действия дорожного знака “Дикие животные”, появился лось», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мужчина не смог избежать столкновения с животным, и удар пришелся на переднюю правую часть авто. По информации ГАИ, в салоне машины кроме водителя были еще два пассажира — никто из них не пострадал.

«По счастливой случайности ее участники аварии отделались лишь испугом», — сообщили в управлении.

По данным ГАИ, лось от удара о машину погиб, транспортное средство получило значительные механические повреждения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Белорусский рубль отыгрывает падение к доллару и евро
Декорации райской жизни: интерьер отеля Ritz выставлен на торги
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Франция и Германия сообщили о доказательствах химатаки в Сирии
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
За что оппоненты раскритиковали стратегию развития Кудрина
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Сможете ли вы правильно определить созвездия? Тест
В МИД обвинили Запад в нагнетании ощущения грядущей войны
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь