Выбежавший на трассу М6 лось сильно повредил легковой Renault

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Авария с участием лося произошла в Гродненском районе, водитель и пассажиры легкового автомобиля Renault чудом не пострадали, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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ДТП случилось накануне на 237-м километре автотрассы М6 «Минск — Гродно».

«Водитель Renault Duster двигался в направлении областного центра, как вдруг на участке дороги, в зоне действия дорожного знака “Дикие животные”, появился лось», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мужчина не смог избежать столкновения с животным, и удар пришелся на переднюю правую часть авто. По информации ГАИ, в салоне машины кроме водителя были еще два пассажира — никто из них не пострадал.

«По счастливой случайности ее участники аварии отделались лишь испугом», — сообщили в управлении.