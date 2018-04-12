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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Вода уходит: подтопленным остается 21 волгоградский поселок

Постепенно уровень воды в волгоградских реках снижается, и они возвращаются в свои русла, а люди наконец-то возвращаются в свои дома.

По данным на 12 апреля, полностью освобождены от воды Кумылженский, Новониколаевский, Урюпинский, Киквидзенский районы и Михайловский городской округ. Наблюдается улучшение обстановки во Фроловском, Ольховском, Иловлинском и Новоаннинском районах. Подтопленным в Волгоградской области остается 21 поселок. Для сравнения еще пару дней назад в воде тонул 81 населенный пункт, из которых эвакуировали 868 человек. Сейчас число тех, кто еще не вернулся в свои дома, составляет 168. Из них в пунктах временного размещения находятся 30 человек, включая 8 детей.

По данным Волгоградского Гидрометцентра, уже все реки на севере и северо-западе области освободились ото льда, вода спала от 2 до 57 сантиметров. Уровень в реке Терса уже ниже критической отметки. А вот в Дон, Хопер, Медведицу и Иловлю вода еще продолжает прибывать.

БУЗУЛУК СДЕРЖАЛИ

Тем временем, в критической ситуации накануне ночью оказалась станица Алексеевская. Вода в речке Бузулук дошла до критической отметки и уже вот-вот могла хлынуть из берегов. В срочном порядке на экстренном заседании оперативного штаба решили перебросить в станицу 200 спасателей из соседних районов. Вместе с жителями они всю ночь укрепляли дамбу реки, дополнительно уложив восемь тысяч мешков с песком.

— Если б не вовремя принятые меры, еще 200 домов могли быть подтоплены. Но мы справились, — подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который утром 12 апреля прибыл в станицу Алексеевскую, чтобы лично оценить ситуацию и пообщаться с местными жителями.

Он предложил специалистам, как спадет вода, оценить состояние гидротехнического сооружения и дать рекомендации по его укреплению, чтобы впредь не допустить негативных последствий паводка.

Осмотрели и новый мост через Бузулук, построенный в прошлом году, — он отлично выдержал натиск стихии, благодаря чему сохранилось транспортное сообщение и спасатели смоги оперативно перебросить сюда силы и средства.

346 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ

Губернатор вместе с главой регионального ГУ МЧС Олегом Гребенюком облетели на вертолете территории, которые затронула «большая вода». А после на заседании оперативного межведомственного штаба обсудили вопросы оказания помощи пострадавшим волгоградцам.

Специальные комиссии продолжают обследовать дома, затронутые бедствием, оценивают ущерб. По данным на полдень 12 апреля выплаты получили уже 346 семей, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Глава региона попросил также отметить тех, кто особенно отличился в ходе спасательной операции — добровольцев, казаков, спасателей.

Отметим, что сейчас в зоне бедствия сосредоточено 270 единиц техники и более 900 спасателей. Они откачивают воду из домов и подворий, роют траншеи, чтобы вода уходила в русло. Режим ЧС в области пока остается в действии.

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