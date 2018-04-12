Очевидцы: на стройке в районе ул. Костикова упал башенный кран
На стройплощадке в районе дома улицы Костикова, 17 упал башенный кран. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.
На стройплощадке в районе дома улицы Костикова, 17 упал башенный кран. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.
По предварительным данным, во время работы у башенного крана вышла из строя часть механизма. В итоге стрела крана упала на один строящийся дом, а противовес и кабина, в которой находилась крановщица, — на соседний недострой.
Кабина вместе с работницей зависла на высоте пятого этажа. Женщина серьезных травм не получила. Ей благополучно удалось выбраться из кабины.
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