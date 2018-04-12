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17:02 (мск), источник: Интерфакс

Суд арестовал руководителей самарского управления ФСБ, задержанных по делу о взяточничестве

Самара. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Самарский районный суд Самары в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум руководителям управления ФСБ России по Самарской области, задержанным по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере более 2,5 млн рублей.

Заместитель начальника службы экономической безопасности Сергей Гудованый и начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев арестованы судом до 10 июня, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из зала суда.

Из озвученных в ходе заседания материалов дела следует, что помимо двух сотрудников ФСБ были задержаны трое посредников.

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