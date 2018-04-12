Суд арестовал руководителей самарского управления ФСБ, задержанных по делу о взяточничестве
Самара. 12 апреля.
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Самара. 12 апреля.
Заместитель начальника службы экономической безопасности Сергей Гудованый и начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев арестованы судом до 10 июня, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из зала суда.
Из озвученных в ходе заседания материалов дела следует, что помимо двух сотрудников ФСБ были задержаны трое посредников.
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