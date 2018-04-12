Суд арестовал руководителей самарского управления ФСБ, задержанных по делу о взяточничестве

Самара. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Самарский районный суд Самары в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум руководителям управления ФСБ России по Самарской области, задержанным по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере более 2,5 млн рублей.