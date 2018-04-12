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16:32 (мск), источник: Zakon.kz

В 297 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение произошло на территории Китая.

Источник: Zakon.kz

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Китае на границе с Казахстаном, сообщает zakon.kz со ссылкой на данные сети сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

По информации сейсмологов, 12 апреля в 16 час 41 мин 52 сек Алматинского времени было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого был расположен в 297 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения — 12.5, магнитуда MPV — 5.6, глубина — 5 км.

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