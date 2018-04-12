Стрелявший в приятелей калининградец явился с повинной в полицию

Как сообщалось ранее, по версии следствия, днем 24 марта трое мужчин находились в садовом обществе «Сосновый бор» в Гвардейске. Они распивали спиртные напитки. Между приятелями произошел конфликт, один из них схватился за оружие. В сторону оппонентов прозвучало минимум два выстрела. Пули попали в людей. Им, к счастью, вовремя помогли. Стрелявший с места скрылся и до 11 апреля находился в розыске.