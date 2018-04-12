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17:17 (мск), источник: АиФ Калининград

Стрелявший в приятелей калининградец явился с повинной в полицию

Чуть не застреливший своих приятелей калининградец добровольно сдался в полицию, сообщает региональный следственный комитет.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, днем 24 марта трое мужчин находились в садовом обществе «Сосновый бор» в Гвардейске. Они распивали спиртные напитки. Между приятелями произошел конфликт, один из них схватился за оружие. В сторону оппонентов прозвучало минимум два выстрела. Пули попали в людей. Им, к счастью, вовремя помогли. Стрелявший с места скрылся и до 11 апреля находился в розыске.

«11 апреля подозреваемый добровольно явился в Гурьевский межрайонный следственный отдел, но давать показания по существу подозрения отказался. В настоящее время мужчина задержан», — сообщили в следственном комитете.

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