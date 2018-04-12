Очевидцы крушения Як в Воронежской области: «На месте ЧП осталась воронка глубиной 5 м»

На месте крушения военного самолёта Як-130 в Грибановском районе образовалась огромная воронка — диаметром 6 м и глубиной 5 м, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидец Сергей Бондаренко случившегося со ссылкой на военных. Самолёт буквально разорвало на части — обломки разлетелись на 300 м в разные стороны. Сохранилось одно крыло, остальные части самолёта напоминают груду металла.

По словам Сергея, он утром пошёл в магазин и увидел в небе два парашюта. После услышал хлопок как при взрыве газа.

— У нас всё затопило. Думаю, сейчас упадут в воду и могут не выбраться, поэтому сразу отправился за лодкой, — рассказал Сергей Бондаренко.

Лодка была наготове — поскольку в районе собирались организовывать лодочную переправу. Запомнив, куда примерно упали лётчики, мужчина отправился на помощь. Лётчики приземлились в 400 м от реки, в небольшом лесу. Сергей нашёл их: с военными было всё в порядке — только у одного из них травмирована рука. Спросив, нужна ли немедленная помощь и получив отрицательный ответ, сельчанин отправился за фельдшером. Тот оказал им медицинскую помощь, а через несколько минут приехали военные.

Самолёт упал в полутора километрах от того места, где приземлились лётчики. Сейчас на месте работают военные.

Кроме того, одна из сельчанок рассказала, что самолёт начал дымиться ещё в воздухе, и только потом рухнул в заливной луг.

Самолёт рухнул утром 12 апреля. Командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов Як-130, выполнявшего учебный полёт. Руководитель полётов дал команду на катапультирование — пилоты спаслись, а самолёт рухнул на затопленной из-за паводка территории Грибановского района. Там местные жители передвигаются исключительно на лодках — один из мужчин заметил лётчика и помог ему выбраться.