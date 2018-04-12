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16:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Врач в Молдове брал с пациентов деньги за то, чтобы «ускорить» лечение

Он обирал не только тех, кто приходил к нему без медстраховки, но и тех, у кого были полисы.

Источник: Комсомольская правда

Антикоррупционная прокуратура задержала главу одной из секций Криулянской районной больницы. По версии следствия, он брал деньги с пациентов, у которых не было медицинской страховки. За плату подозреваемый оказывал медицинские услуги или делал так, чтобы они оказывались быстрее. Полученные средства он присваивал. Более того, с людей, у которых были полисы, он тоже брал поборы в некоторых случаях, сообщает realitatea.md.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 5 до 10 лет.

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