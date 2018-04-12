Врач в Молдове брал с пациентов деньги за то, чтобы «ускорить» лечение

Антикоррупционная прокуратура задержала главу одной из секций Криулянской районной больницы. По версии следствия, он брал деньги с пациентов, у которых не было медицинской страховки. За плату подозреваемый оказывал медицинские услуги или делал так, чтобы они оказывались быстрее. Полученные средства он присваивал. Более того, с людей, у которых были полисы, он тоже брал поборы в некоторых случаях, сообщает realitatea.md.