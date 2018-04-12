Суд предъявил обвинения бывшему топ-менеджеру «Ростелекома»

Источник: AP 2018

Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» и генерального директора ООО «Национальные телематические системы» Нащекина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ. Согласно материалам дела, Нащекину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие отводит ему роль пособника.

«Нащекину инкриминируется ущерб в размере 1 миллиард рублей и 300 тысяч, Нащекину инкриминируется, что он передавал информацию, но он этого не совершал. Это оговор», — сказал адвокат.