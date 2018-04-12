Суд предъявил обвинения бывшему топ-менеджеру «Ростелекома»
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывшему
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывшему
Бывшего
«Нащекину инкриминируется ущерб в размере 1 миллиард рублей и 300 тысяч, Нащекину инкриминируется, что он передавал информацию, но он этого не совершал. Это оговор», — сказал адвокат.
Два других обвиняемых по этому делу — Наум Нечаев и Сергей Шилов — уже находятся под стражей, отметил он.
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