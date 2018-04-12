Здоровью летчиков самолета Краснодарского военного училища, упавшего в Воронежской области, ничего не угрожает
Летчики успели катапультироваться из неисправного самолета, получив в итоге легкие травмы. Сейчас они находятся в воинской части Борисоглебска.
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