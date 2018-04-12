Здоровью летчиков самолета Краснодарского военного училища, упавшего в Воронежской области, ничего не угрожает

Первую помощь летчикам оказали врачи скорой Грибановской и Борисоглебской райбольниц. Военные чувствуют себя хорошо. Они приземлились в воду, обошлось без серьезных ушибов и переломов, — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.