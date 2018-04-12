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17:15 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье, в результате ДТП, возможно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«На 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей. Количество пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции работают на месте ДТП. Выясняются причины аварии.

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