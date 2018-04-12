СМИ сообщают о ДТП в Подмосковье — автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой. Очевидцы говорят, что автобус перевернулся, а легковушка всмятку.— Лентач (@the_lentach) 12 апреля 2018 г.
Источник «Интерфакса» сообщает об 1 погибшем и о 15 пострадавших pic.twitter.com/cL0QP6foln
В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье, в результате ДТП, возможно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в
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