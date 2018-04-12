В Уральске из-за пожара эвакуировали 90 жильцов двух многоэтажек

На место происшествия было подтянуто 4 единиц техники и 15 членов личного состава. По прибытию спасателей было обнаружено возгорание бытового мусора в шахте лифта на площади 3 кв.м.



Из-за сильного задымления с верхних этажей было эвакуировано 70 человек, в том числе 15 детей.



Кроме того, сегодня в 5.08 по местному времени было выявлено возгорание в 3 подъезде дома № 5 по улице Д. Кунаева, на площади 10 кв.м горели строительные материалы. В результате было эвакуировано 20 жильцов дома, в том числе 8 детей.



Возгорание было ликвидировано в 05.58 часов по местному времени.



Автор: Елжан Ералы.