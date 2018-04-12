В Уральске из-за пожара эвакуировали 90 жильцов двух многоэтажек
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральске в результате пожара были эвакуированы 90 жильцов двух домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Уральске в результате пожара были эвакуированы 90 жильцов двух домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На пульт дежурного департамента по ЧС ЗКО 11 апреля в 11.16 по местному времени поступило сообщение о возгорании в 9-ти этажном общежитии, расположенном по адресу: улица А. Тайманова 221.
На место происшествия было подтянуто 4 единиц техники и 15 членов личного состава. По прибытию спасателей было обнаружено возгорание бытового мусора в шахте лифта на площади 3 кв.м.
Кроме того, сегодня в 5.08 по местному времени было выявлено возгорание в 3 подъезде дома № 5 по улице Д. Кунаева, на площади 10 кв.м горели строительные материалы. В результате было эвакуировано 20 жильцов дома, в том числе 8 детей.
Возгорание было ликвидировано в 05.58 часов по местному времени.
Автор: Елжан Ералы.
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