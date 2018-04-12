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17:32 (мск), источник: Интерфакс

Прокурор пришел к выводу о правдивости показаний Сечина по делу Улюкаева

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Прокурор Борис Непорожный заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дал правдивые показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а критика защиты является выдуманной версией адвокатов и подсудимого.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, вина бывшего министра подтверждается в том числе «правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу».

Представитель Генпрокуратуры также назвал придуманной версию Улюкаева и его адвокатов о том, что тот не мог отказать Сечину в приезде в офис компании.

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«Почему это федеральный министр не мог отказаться от приезда? Вполне мог, но не стал. Наша версия очевидна и понятна, что Улюкаев поехал в “Роснефть”, потому что корысть взяла своё, он отложил все свои дела и поехал за денежками», — сказал Непорожный в суде.

Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву, который в декабре прошлого года был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным по делу о получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти». В ходе процесса в качестве свидетеля в суд четыре раза вызывался Игорь Сечин, однако тогда он так и не явился для дачи показаний.

На заседание Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор Улюкаеву пришел глава компании «Роснефть» Игорь Сечин — главный свидетель обвинения по делу бывшего министра экономического развития. Допрос свидетеля проходил в закрытом режиме и длился немногим больше часа. Сечин вошел в зал суда и покинул его незаметно для представителей СМИ.

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Сечин подтвердил на заседании, что Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию «Башнефти», заявил адвокат последнего Тимофей Гриднев. По словам адвоката, Сечин подтвердил свои показания против бывшего министра. «Сечин сказал, что они разговаривали с ним десять минут, в ходе которых Улюкаев вымогал у него взятку», — сказал адвокат.

Он уточнил, что разговор происходил на саммите в Гоа. Сам Улюкаев заявил в суде, что «перекинулся несколькими фразами» с Сечиным, что заняло около 30 секунд, максимум минуту.

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