Автобус с детьми попал в ДТП в Подмосковье

В пресс-службе областного главка полиции «Интерфаксу» подтвердили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье.

«На 61-м километре трассы 107 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Предположительно, в автобусе находятся около сорока детей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Позднее полиция подтвердила гибель одного человека. «По предварительным данным, 12 апреля 2018 года примерно в 16:00 в Пушкинском районе на 68 км автодороги А-107 ММК (север Московского малого кольца — ИФ) произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автобусом “Вольво”, осуществлявшим перевозку детей из Ногинска в Клин», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка полиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Rr0ES62ukT0?rel=0?wmode=opaque" fram.eborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб», — сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства случившегося, добавил он. По его словам, информация о пострадавших в результате аварии уточняется.