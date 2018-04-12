Автобус с детьми попал в ДТП в Подмосковье

В пресс-службе областного главка полиции «Интерфаксу» подтвердили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье.
«На 61-м километре трассы 107 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Предположительно, в автобусе находятся около сорока детей», — сказал сотрудник пресс-службы.
Позднее полиция подтвердила гибель одного человека. «По предварительным данным, 12 апреля 2018 года примерно в 16:00 в Пушкинском районе на 68 км автодороги А-107 ММК (север Московского малого кольца — ИФ) произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автобусом “Вольво”, осуществлявшим перевозку детей из Ногинска в Клин», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка полиции.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб», — сказал сотрудник пресс-службы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства случившегося, добавил он. По его словам, информация о пострадавших в результате аварии уточняется.
Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в ДТП пострадали семеро детей. «По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на “встречку”. По предварительным данным, семь детей пострадали», — сказала она «Интерфаксу». По ее словам, степень тяжести пострадавших уточняется, информация будет позже.
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