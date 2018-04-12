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17:35 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде участились случаи мошенничества через Skype

В Калининграде активизировались мошенники, выманивающие деньги через Skype. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что кто-то взломал аккаунт её знакомой и попросил от имени контакта одолжить денег. Женщина отправила 5000 рублей на указанную мошенником банковскую карту.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Расследование продолжается.

«Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и просят поделиться информацией с родными и близкими. В случае поступления сообщений с просьбой выслать денег обязательно проверяйте поступившую информацию. Если есть сомнения в достоверности полученной просьбы, постарайтесь связаться с друзьями по другим каналам связи», — подчеркнули в УМВД.

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