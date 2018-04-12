В Калининграде участились случаи мошенничества через Skype
В Калининграде активизировались мошенники, выманивающие деньги через Skype. Об этом сообщает
В Калининграде активизировались мошенники, выманивающие деньги через Skype. Об этом сообщает
В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Расследование продолжается.
«Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и просят поделиться информацией с родными и близкими. В случае поступления сообщений с просьбой выслать денег обязательно проверяйте поступившую информацию. Если есть сомнения в достоверности полученной просьбы, постарайтесь связаться с друзьями по другим каналам связи», — подчеркнули в УМВД.
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