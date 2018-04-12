В Калининграде участились случаи мошенничества через Skype

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что кто-то взломал аккаунт её знакомой и попросил от имени контакта одолжить денег. Женщина отправила 5000 рублей на указанную мошенником банковскую карту.

«Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и просят поделиться информацией с родными и близкими. В случае поступления сообщений с просьбой выслать денег обязательно проверяйте поступившую информацию. Если есть сомнения в достоверности полученной просьбы, постарайтесь связаться с друзьями по другим каналам связи», — подчеркнули в УМВД.