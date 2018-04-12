МИД призвал Британию доказать, что Скрипали не участвуют в постановке

«Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасении, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании, насильственном, российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения ли, в некой инсценировке», — сказала Захарова на брифинге.

«Мы делаем все для того, чтобы получить эту информацию через внешнеполитическое ведомство Великобритании путем направления дипломатических нот, публично призывая Великобританию дать информацию, сделать так, чтобы мы могли удостовериться в том, что российским гражданам ничего не угрожает, …сделать так, чтобы весь мир понял, что эти люди не находятся в заложниках, не участвуют в какой-то страшной манипуляции или игре, что эти люди живы, чтобы они могли сказать что-то от себя, чтобы, наконец, в этой истории появилось хоть что-то, что можно было использовать в качестве правдивой информации», — отметила она.