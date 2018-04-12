Из-за возгорания масла в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан Сити»

Из-за возгорания масла в кафе на цокольном этаже новосибирского «Сан Сити» сработала пожарная сигнализация. Сотрудники и посетители были эвакуированы из здания. ЧП произошло вечером в четверг, 12 апреля.

— К торговому центру на площади Маркса приехали 13 пожарных автомобилей. Изначально сообщалось, что задымление произошло в помещениях спортклуба, но источника задымления там не нашли, — сообщают сотрудники городской службы эвакуации «АСТ-54».

Отметим, что после трагических событий в Кемерове в «Сан Сити» провели одну из первых учебных эвакуация в Новосибирске. Произошло это 29 марта. По плану тренировки возникновение очага возгорания имитировали в помещении первого этажа.