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21:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за возгорания масла в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан Сити»

В здании произошло задымление, сработала пожарная сигнализация.

Из-за возгорания масла в кафе на цокольном этаже новосибирского «Сан Сити» сработала пожарная сигнализация. Сотрудники и посетители были эвакуированы из здания. ЧП произошло вечером в четверг, 12 апреля.

— К торговому центру на площади Маркса приехали 13 пожарных автомобилей. Изначально сообщалось, что задымление произошло в помещениях спортклуба, но источника задымления там не нашли, — сообщают сотрудники городской службы эвакуации «АСТ-54».

Отметим, что после трагических событий в Кемерове в «Сан Сити» провели одну из первых учебных эвакуация в Новосибирске. Произошло это 29 марта. По плану тренировки возникновение очага возгорания имитировали в помещении первого этажа.

— Произошло автоматическое включение системы оповещения, отключение работы лифтов и эскалаторов, лифтовые кабины опустились на первый этаж и остановились с открытыми створками дверей. Выключилась общеобменная вентиляция, включилась система дымоудаления и подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки, — сообщали тогда представители здания.

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