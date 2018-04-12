Из-за возгорания масла в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан Сити»
В здании произошло задымление, сработала пожарная сигнализация.
В здании произошло задымление, сработала пожарная сигнализация.
— К торговому центру на площади Маркса приехали 13 пожарных автомобилей. Изначально сообщалось, что задымление произошло в помещениях спортклуба, но источника задымления там не нашли, — сообщают сотрудники городской службы эвакуации «АСТ-54».
Отметим, что после трагических событий в Кемерове в «Сан Сити» провели одну из первых учебных эвакуация в Новосибирске. Произошло это 29 марта. По плану тренировки возникновение очага возгорания имитировали в помещении первого этажа.
— Произошло автоматическое включение системы оповещения, отключение работы лифтов и эскалаторов, лифтовые кабины опустились на первый этаж и остановились с открытыми створками дверей. Выключилась общеобменная вентиляция, включилась система дымоудаления и подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки, — сообщали тогда представители здания.
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