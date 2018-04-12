Улюкаев в последнем слове по жалобе на приговор заявил, что был заранее назначен виновным

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии по делу о коррупции, в четверг в последнем слове в Мосгорсуде заявил, что был заранее назначен виновным в получении взятки, а само дело строится на принципе «ОБС — одна бабка сказала», передает корреспондент ТАСС.
Приговор основан на бездоказательных предположениях, я заранее назначен виновным. Приговор построен по принципу ОБС — одна бабка сказала.
По мнению бывшего министра, уголовное дело в отношении него дискредитирует судебную систему. «В ходе судебного заседания не было представлено ни одного доказательства требования мною денег, зато было много свидетелей моей невиновности», — сказал Улюкаев.
Судебная коллегия завершила в четверг апелляционное рассмотрение дела и удалилась на вынесение решения, которое должно быть оглашено в ближайшее время.
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