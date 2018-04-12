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17:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Летевший в Сочи из Москвы самолет экстренно сел в Краснодаре

Самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться в аэропорту Сочи из-за сильного встречного ветра.

Как сообщили в пресс-службе «Базэл Аэро», командир воздушного судна предпринял несколько попыток посадить его в Сочи.

В итоге было принято решение отправиться на запасной аэродром в Краснодаре.

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