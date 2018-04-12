Летевший в Сочи из Москвы самолет экстренно сел в Краснодаре
Самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться в аэропорту Сочи
Самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться в аэропорту Сочи
Как сообщили в
В итоге было принято решение отправиться на запасной аэродром в Краснодаре.
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